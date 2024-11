Kampf gegen den Krebs hat Jeff Bridges' Leben bereichert

Schauspieler Jeff Bridges (74) gab im Rahmen der Country Music Association Awards in Nashville neue Einblicke in seinen Gesundheitszustand. Der 74-Jährige verriet im Interview mit Entertainment Tonight, dass er sich nach seinem Kampf gegen den Krebs gut fühle und froh sei, die Krankheit nun metaphorisch ausgedrückt "im Rückspiegel" zu haben. Jeff, der 2020 bekannt gab, an Lymphdrüsenkrebs zu leiden, sagte, dass das Durchleben dieser Zeit "in gewisser Weise wunderbar" war: "Solche Zeiten schenken einem ganz besondere Erfahrungen, die das Leben intensiver machen. Man spürt eine tiefe Liebe zum Leben und zu den Menschen, die einem wichtig sind. Und dieses Gefühl wird einem tausendfach zurückgegeben."

Bereits im Oktober 2020 hatte der Oscar-Preisträger öffentlich gemacht, dass er an einem Lymphom erkrankt sei und mit der Behandlung beginne. Damals schrieb er auf der Plattform X: "Wie man so schön sagt... Neuer Sch*** ist ans Licht gekommen." Er versicherte seinen Fans, dass er ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut sei. Ein Jahr später, im September 2021, teilte der "The Big Lebowski"-Star mit, dass der Tumor auf die Größe einer Murmel geschrumpft sei. Mittlerweile befindet er sich in Remission.

Der Schauspieler, der seit über 40 Jahren mit seiner Frau Susan verheiratet ist und drei erwachsene Töchter hat, habe die Unterstützung seiner Familie während dieser herausfordernden Zeit sehr geschätzt. Jeffs Erfahrung mit der Krankheit hat ihn gelehrt, die Sterblichkeit und Vergänglichkeit des Lebens zu schätzen und den Moment zu nutzen, um seine Gedanken und Gefühle zu teilen.

Getty Images Jeff Bridges bei einer Golden-Globe-Aftershowparty

Getty Images Susan Geston und Jeff Bridges im September 2018

