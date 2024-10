50 Jahre Ehe: Jeff Bridges verrät sein Liebesgeheimnis

Jeff Bridges (74) und seine Ehefrau Susan feiern bald ihr 50-jähriges Jubiläum. Der Schauspieler teilte jetzt sein Geheimnis für eine glückliche Ehe. In Dax Shepards (49) Podcast "Armchair Expert" sprach der Schauspieler offen über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. "Es war Liebe auf den ersten Blick und sie ist gewachsen", erzählte Jeff über das erste Treffen mit Susan im Jahr 1975, als sie als Kellnerin arbeitete und er den Film "Rancho Deluxe" drehte. "Das Mysterium ist nach 50 Jahren noch immer da. Es ist wirklich bemerkenswert, wie sie meine Träume erfüllt hat", schwärmte er weiter.

Im Gespräch gab Jeff Einblicke, wie das Paar schwierige Zeiten gemeinsam meistert: "Man hat die Wahl: Man kann sich trennen oder es als Sprungbrett nutzen. Wir setzen uns hin, schauen uns in die Augen und teilen unsere Perspektiven, ohne uns zu widersprechen." Er beschrieb, dass in solchen Momenten oft das Gefühl aufkommt, der andere verstehe einen nicht. "Das Wesen davon ist: 'Du verstehst nicht, wie es ist, ich zu sein und man muss lernen, miteinander umzugehen'", erklärte er. Um diese Hürden zu überwinden, betont er die Bedeutung von Liebe und Akzeptanz. "Wir müssen diese Gegensätze aushalten. Und dann trifft man diese Entscheidung und sie wächst, und man lernt aus allen Fehltritten", sagte er.

Jeff und Susan heirateten 1977 und haben drei Töchter: Isabelle, Jessica und Hayley. Trotz seiner erfolgreichen Karriere als Schauspieler betont Jeff immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. "Der schlimmste Teil am Schauspielern ist, von meiner Familie und meinen Kindern getrennt zu sein", gab er zu und versucht deshalb, über FaceTime und andere Methoden in Kontakt zu bleiben. In den vergangenen Jahren musste er gesundheitliche Herausforderungen meistern, darunter eine Non-Hodgkin-Lymphom-Diagnose im Jahr 2020 und eine COVID-19-Erkrankung nach seiner letzten Chemotherapie. "Ich war sehr krank, beinahe dem Tode nah", sagte er 2021 gegenüber People. Dank der Unterstützung seiner Familie erholte er sich und konnte seine jüngste Tochter Hayley im Jahr 2021 zum Altar führen. "Ich habe nicht nur geschafft, sie zum Altar zu führen, sondern auch den Hochzeitstanz zu machen. Das war großartig", erzählte er stolz.

Getty Images Susan Geston und Jeff Bridges im September 2018

Michael Loccisano/Getty Images for Churchill Downs Jeff Bridges bei einer Veranstaltung in Louisville

