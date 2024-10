Drehpause wegen Krebs: Jeff Bridges hatte schon aufgegeben

Jeff Bridges (74) ist aktuell in der Serie "The Old Man" zu sehen. Die Dreharbeiten zu dem Drama stellten den Schauspieler jedoch vor ungeahnte Herausforderungen. Hinter den Kulissen hatte er nämlich vor allem mit Lymphdrüsenkrebs zu kämpfen. Mit der Diagnose musste er sein Erscheinen am Set für einen längeren Zeitraum pausieren. "Während ich krank war, dachte ich nicht nur, dass ich nicht mehr zu 'The Old Man' zurückkehren würde, sondern auch, dass ich einfach den Löffel abgeben könnte. So weit ist es gekommen", erzählt der Hollywoodstar im Interview mit People. Die Ärzte hätten ihn damals dazu animiert, um sein Leben zu kämpfen, aber Jeff schien sich bereits mit dem Gedanken angefreundet zu haben: "Ich war im Kapitulationsmodus und dachte nur: 'Jeder stirbt. Jetzt könnte ich derjenige sein'."

Doch das änderte sich während seiner Behandlung und der regelmäßigen Physiotherapie. Stück für Stück arbeitete Jeff sich zurück ins Leben und setzte sich "kleine Ziele". Ein großer Anreiz sei die Hochzeit seiner Tochter Hayley gewesen, denn er wollte sie unbedingt zum Altar führen. "Ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte, aber ich sagte: 'Gut, lasst uns trainieren. Setzen wir uns ein Ziel'", erinnert sich der Oscar-Preisträger. Er sollte Erfolg haben – nicht nur der Weg zum Altar mit Hayley war möglich, sondern auch der Vater-Tochter-Tanz. Und an das Set von "The Old Man" konnte er ebenfalls zurückkehren, denn zu dem Zeitpunkt hatte Jeff bereits große Fortschritte gemacht.

Ob er jetzt komplett krebsfrei sei, könne Jeff nicht genau sagen. Aber er mache regelmäßig Bluttests, und laut seinem Arzt laufe es "wirklich gut". Kurz nachdem der Großteil des Kampfes überstanden war, berichtete der "Crazy Heart"-Darsteller gegenüber The Wrap, wie die Krankheit ihn verändert habe. "Ich bin das Leben immer auf die gleiche Weise angegangen, aber das hat die Dinge noch verschärft", meinte er und erklärte weiter: "In solchen Zeiten scheint es, als ob all deine Philosophien und deine Spiritualität zu dir kommen. Man wird auf die Probe gestellt."

Getty Images Jeff Bridges in New York City

Getty Images Jeff Bridges im Januar 2019 in Beverly Hills

