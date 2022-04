Ist Demi Moore (59) wieder vergeben? Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit kein großes Glück in der Liebe. Nachdem ihre Ehe mit Bruce Willis (67) nach 13 Jahren in die Brüche gegangen war, schien sie mit dem "Annie"-Star Ashton Kutcher (44) den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Die beiden waren acht Jahre verheiratet, ließen sich aber 2013 scheiden. Daraufhin machte die US-Amerikanerin eher mit kurzen Romanzen von sich reden. Doch gibt es nun einen neuen Partner in Demis Leben? Sie soll den Starkoch Daniel Humm daten!

Das verriet ein Insider nun gegenüber PageSix. Die beiden sollen sich momentan ständig treffen – und total glücklich miteinander sein. "Daniel arbeitet hart in seinem Restaurant Eleven Madison Park, aber er nimmt sich trotzdem oft die Zeit, Demi zu romantischen Abendessen einzuladen", meinte der Informant zu wissen. Tatsächlich wurden die beiden auch schon im vergangenen März zusammen gesichtet: Die 59-Jährige und der Schweizer besuchten gemeinsam die Pariser Fashion Week.

Obwohl Demi und ihr Ex-Mann Bruce schon seit dem Jahr 2000 getrennte Wege gehen, haben die beiden trotzdem ein gutes Verhältnis – und verbringen regelmäßig Zeit mit ihren gemeinsamen Töchtern Rumer (33), Scout (30) und Tallulah Willis (28). Deshalb dürfte es auch kaum verwunderlich sein, dass die "Songbird"-Darstellerin dem 67-Jährigen momentan zur Seite steht. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Familie sein Karriere-Aus, nachdem bekannt geworden war, dass der Hollywoodstar an Aphasie leidet.

Anzeige

Getty Images Daniel Humm und Demi Moore bei der Pariser Fashion Week im März 2022

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de