Eric Sindermann (33) öffnet sich in Hinblick auf ein sehr persönliches und sensibles Thema. Der Reality-TV-Star sorgt im Fernsehen eigentlich immer für gute Stimmung und gute Vibes, außerdem bringt er seine Fans mit lustigen Sprüchen stets zum Schmunzeln. Diese Lebensfreude hatte der Entertainer aber nicht immer – in ihm drin sah es nämlich eine ganze Zeit lang anders aus. Eric lebte mit schweren Depressionen.

Bei Blondhörig erzählt der ehemalige Profi-Handballer von einer schlimmen Phase in seinem Leben – damals sei der Druck, als Sportler ständig aufzusteigen, ihm zu viel geworden. "Diese Phase von 22 bis 25 war die Hölle. Ich hatte Selbstmordgedanken, ich war in der tiefsten Depression", gibt er preis. In dieser Zeit waren vor allem seine Familie und seine Ex-Frau eine Stütze für ihn.

Am Ende hielt seine Beziehung der Belastung aber nicht stand – darum erreichte Eric den Tiefpunkt. "Wo meine Ex-Frau mich verlassen hat mit 25, das war dann noch mal die größte Hölle, weil sie dann gegangen ist und meine Tochter weg war, dann war ich richtig am Boden", erinnert er sich und fasste zusammen: "Das war echt die schlimmste Zeit in meinem Leben."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

