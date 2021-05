Verbaut sich Eric Sindermann (32) damit endgültig seine Chancen bei Tara Tabitha (28)? Eigentlich kam der DJ zu Ex on the Beach, um die Österreicherin, mit der er zuvor eine Affäre hatte, zurückzuerobern. Leider verlor er dieses Ziel in der Villa recht schnell aus den Augen. Statt mit Tara knutschte er mit Roxy herum. Danach gelobte er Besserung, warf diesen Vorsatz beim Date mit Vanja Rasova aber wieder über Bord: Die beiden schmusten innig herum.

"Ich kann mich festlegen, vom Kopf her ja, aber andere Körperfunktionen können sich eben nicht so festlegen", meinte Eric im Einzel-Interview. Also kam es, wie es kommen musste: Er züngelte mit Vanja herum und bereute es sogleich. "Ich hätte sie nicht küssen dürfen, weil ich Tara versprochen habe, dass ich heute nichts machen werde", ärgerte er sich. Er hatte gehofft, wenigstens mal einen Tag lang treu bleiben zu können – leider vergebens.

Aufgrund seines schlechten Gewissens nahm er Vanja dann das Versprechen ab, dass der Kuss ihr Geheimnis bleibt. Die erklärte sich einverstanden und plauderte die pikanten Details ihres Dates tatsächlich nicht aus. Dennoch war sie darüber not amused. "Für mich ist das gerade wie eine Seifenoper. Ich verstehe die ganze Situation einfach nicht", äußerte sie im Interview.

