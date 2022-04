Christina Aurora schwebt anscheinend auf Wolke sieben! Die Fotografin wollte sich eigentlich auf eine ganz andere Art verlieben: Sie nahm bei der diesjährigen Staffel vom Bachelor teil, um das Herz von Dominik Stuckmann (30) zu erobern. Doch zwischen der kurvigen Schönheit und dem Rosenkavalier schien es nicht richtig gefunkt zu haben – in der fünften Folge musste sie gehen. Doch nun hat Christina anscheinend den richtigen Mann gefunden!

Auf Instagram postete die Münchenerin nun ein Foto, auf dem sie mit einem geheimnisvollen Mann posiert – dieser ist jedoch nur von hinten zu sehen. Darunter schrieb sie: "Danke für all eure lieben Nachrichten zu meinem Geburtstag. Ich könnte nicht glücklicher sein." So wie es aussieht, ist Christina nach ihrem Bachelor-Abenteuer nun in festen Händen. Wer der Mann an ihrer Seite ist, ging aus dem Posting jedoch nicht hervor.

Doch fest steht wohl: Bei der Beauty scheint es zurzeit sehr harmonisch zuzugehen. Das war bis vor einigen Monaten aber noch nicht der Fall. In der Bachelor-Villa machte Christina stattdessen schlechte Stimmung und sorgte damit regelmäßig für Zickenkrieg. Die Promiflash-Leser wählten die Fotografin daraufhin zur zickigsten Teilnehmerin überhaupt. Doch nun hat sie offenbar ihren Frieden gemacht und genießt augenscheinlich ihr Liebesglück in den vollsten Zügen.

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Girls in der zweiten Nacht der Rosen

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Girls Christina, Emily, Franziska und Nele beim Wiedersehen

RTL Bachelor-Girl Christina Aurora

