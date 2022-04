Müssen sich die Fans um Anne Wünsches (30) Beziehung sorgen? Seit fast vier Jahren geht die Influencerin nun schon mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) durchs Leben. Aktuell erwartet das Paar auch zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Doch in den vergangenen Wochen sprach die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nur noch selten von ihrem Partner. Jetzt bezog Anne ein für alle Mal Stellung und erklärte, ob Karim und sie momentan in einer Liebes-Krise stecken.

In einer kleinen Fragerunde auf Instagram sprach die Schwangere nun offen über all jene Themen, die ihre Supporter bewegten. Dabei schien es ihre Community besonders zu interessieren, wieso die blonde Schönheit in letzter Zeit nur noch so wenig von ihrem Partner sprach. "Karim ist seit gestern Mittag früher zurück aus dem Urlaub. Er hat gestern direkt nach der Ankunft mit angepackt", begann die zweifache Mama zu erzählen. Einige Follower fürchteten sogar, das Paar sei mittlerweile nicht mehr in einer Beziehung.

"Wir sind nicht getrennt", gab Anne anschließend jedoch schnell Entwarnung. Die aktuelle Situation sei zwar nicht einfach und würde auch ihre Partnerschaft belasten, dennoch bräuchten sich die Fans keine Sorgen zu machen. Ehrlicherweise wisse sie selbst nicht so genau, wieso sie nicht schon früher die Karten offen auf den Tisch gelegt habe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

