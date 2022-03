Anne Wünsches (30) Schwangerschaft ist schon ganz schön weit fortgeschritten! Aktuell erwartet sie das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Karim (33). Nach ihren beiden Töchtern Miley und Juna wird sie ihren ersten Sohn bekommen, und auch den Namen des Kleinen verriet sie bereits: Er wird Sávio heißen. Nachdem es zuletzt in ihrer Wohnung brannte, kann die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihre Schwangerschaft aber nicht so richtig genießen. Trotzdem teilte Anne jetzt neue Bilder ihres kugelrunden Babybauchs.

Wie man es von ihr gewohnt ist, posierte sie darauf in Spitzenunterwäsche auf dem Bett sitzend und brachte so ihre Körpermitte perfekt zur Geltung. "27 Wochen schwanger… wow… noch 13 Wochen bis zur Geburt, wenn Sávio bis zum Entbindungstermin drin bleibt", schrieb Anne zu den Fotos. Da sie aber einen geplanten Kaiserschnitt vornehmen lassen werde, werde ihr Sohn noch mal zwei Wochen früher zur Welt kommen: "Also noch elf Wochen."

Wegen des Brandes könne die Influencerin jedoch den Großteil der letzten Schwangerschaftswochen nicht in ihrer vertrauten Umgebung verbringen. "Meine Wohnung ist frühestens in sechs bis acht Wochen wieder komplett bewohnbar", klagte sie über ihre Situation. Von ihrem Plan, die Schwangerschaft bis zum Ende richtig auszukosten, müsse sie sich also verabschieden. "Egal. Wir schaffen das!", zeigte Anne sich dennoch positiv.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

