Möchte Diana June noch einmal vor den Traualtar treten? Anderthalb Jahre war die Bloggerin mit ihrem Ehemann David verheiratet, ehe sie im Mai 2021 ihre Trennung verkündete. Seither ist ihr Sohn Adrian der einzige Mann in ihrem Leben. Den Alltag als Single-Mama wuppt die Influencerin ohne Bedenken und will anderen alleinerziehenden Müttern Mut machen. Doch kann sich Diana vorstellen, noch einmal zu heiraten?

In ihrer Instagram-Story fragte ein Follower nach ihrer Bereitschaft, irgendwann erneut den Bund fürs Leben einzugehen. "Ich bin nicht in Eile, ich habe ja alles. Ich war verheiratet, habe ein Kind, also denke ich eher nicht, außer der Mann besteht darauf", erklärte Diana daraufhin. Außerdem habe sie sich vorgenommen, in diesem Jahr auf keinen Fall eine neue Beziehung einzugehen. Immerhin sei sie seit neun Jahren nicht mehr Single gewesen: "Deshalb ist es gut, mal wieder frei zu sein und selbst mal richtig zu schauen und auszusuchen."

Schon Anfang des Jahres hatte Diana Bedenken geäußert, was eine neue Liebe angeht. "Ich bin eigentlich total der Beziehungsmensch, aber ich bin emotional so ausgelaugt und leer, dass ich nicht einfach irgendjemanden nehmen würde", hatte sie im Promiflash-Interview berichtet. Vor allem müsse ein neuer Partner akzeptieren, dass ihr Kind an erster Stelle stehe.

Instagram / di.anajune Diana June und David, September 2019

Instagram / dianajune Diana June, Bloggerin

Instagram / di.anajune Diana June mit Sohn Adrian

