Zurzeit rockt Amira Pocher (29) das Parkett von Let's Dance. Woche für Woche versucht die Moderatorin Training, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Vor wenigen Tagen passierte zusätzlich etwas, das sie sehr belastet: Ihr Ehemann Oliver Pocher (44) bekam während eines Boxkampfes von einer Netzbekanntheit aus dem Nichts eine Ohrfeige verpasst. In einem Interview verriet Amira nun, wie es ihr damit erging!

Kurz nach der Sendung sprach die 29-Jährige mit RTL über den Vorfall. Dass dieser nicht spurlos an der zweifachen Mutter vorbeiging, erklärte sie offen im Interview. "Das war für mich auch psychisch die Woche sehr, sehr anstrengend, das auch mal auszublenden. Das ging einfach nicht. Es war so präsent und hat mich sehr beeinflusst beim Training. Ich bin froh, dass ich das trotzdem noch hingekriegt habe", erzählte Amira offen.

Und auch Olli konnte immer noch nicht ganz fassen, was ihm da passiert war. "Das ist einfach an Hinterhältigkeit und Feigheit nicht zu überbieten. Da muss man auch erst mal abwarten, was da jetzt passiert. Das ist ja auch eine Straftat, die da stattgefunden hat", erklärte der Comedian im RTL-Interview. Bewusst hatte sich Olli nicht sofort im Netz geäußert, weil er selbst erst einmal abwarten wollte, wie es weiter geht.

Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

Amira und Oliver Pocher

Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2022

