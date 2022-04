Kelly Rizzo schwelgt in alten Erinnerungen. Anfang des Jahres wurde die Filmwelt von der traurigen Nachricht erschüttert, dass der Full House-Star Bob Saget (✝65) unerwartet verstorben sei. Seitdem brachten immer wieder Kollegen und Wegbegleiter zum Ausdruck, wie besonders der Schauspieler gewesen sei und wie sehr sie ihn vermissen würden. Mit einem humorvollen Video zollte Kelly ihrem verstorbenen Gatten nun ein weiteres Mal ihren Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Blondine jetzt einen Clip, in dem sie und Bob zusammen zu sehen sind. "Endlich fahren wir in den Urlaub! Wir hätten uns vorher auf ein Ziel einigen sollen...", ist in dem rund elf-sekündigen Video zu lesen. Während das Paar zunächst noch normal im Auto sitzend gezeigt wird, trägt der Comedian nach einem Umschnitt eine Taucherbrille auf der Nase. Seine Liebste ist in ein komplettes Schnee-Outfit geschlüpft. "Das war vor genau einem Jahr. Wir hatten so viel Spaß dabei, diese albernen Videos zusammen zu machen", schrieb Kelly schließlich unter dem Beitrag. Es würde sie zugleich glücklich als auch unglaublich traurig machen, ihre sorgenfreien Stunden noch einmal auf Video anzuschauen.

"Auch wenn es schmerzhaft ist, zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht, und ich weiß, dass er das so gewollt hätte", fuhr die Schauspielerin fort. Sie sei sich auch darüber bewusst, wie gern seine Fans diese spaßigen Momente zu Gesicht bekommen. "Deshalb werde ich diese Bilder auch weiterhin von Zeit zu Zeit teilen", versicherte Kelly abschließend.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo im April 2021

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

