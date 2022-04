Das hat sie wohl nicht kommen sehen! Am Donnerstag mussten sich die verbliebenen Girls wieder bei Germany's next Topmodel beweisen, um in die nächste Show-Woche einziehen zu können. Dafür stand so einiges auf dem Programm: Ein Höhenshooting, das Levi's-Casting und natürlich der Catwalk bei der Elimination. Annalotta konnte dabei nicht überzeugen und musste ihre GNTM-Reise nun beenden. Wie Promiflash jetzt von ihr erfuhr, kam der Exit für Annalotta sehr unerwartet!

Im Gespräch mit Promiflash verriet die Studentin, dass sie nicht damit gerechnet habe, rauszufliegen. "Für mich kommt die Entscheidung sehr überraschend. Die Kritik am Walk kann ich nachvollziehen, jedoch wusste ich bis zur Entscheidung nicht, dass mein Fotoshooting so schlecht gewesen sein soll", schilderte sie. Außerdem habe sie die positiven Rückmeldungen der letzten Wochen im Kopf gehabt und konnte sich demnach nicht vorstellen, gehen zu müssen.

Auch wenn Annalotta gerne noch länger Teil der Show geblieben wäre, akzeptiere sie die Entscheidung von Heidi Klum (48) voll und ganz und habe schon konkrete Pläne für die Zukunft. "Meine Modelkarriere soll jetzt richtig losgehen [...] Nun werde ich mir eine Modelagentur suchen, viel dazulernen und dann viel Arbeit reinstecken, um als Model arbeiten zu können", ergänzte sie gegenüber Promiflash.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

Instagram / alottaboutme Annalotta, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / alottaboutme GNTM-Kandidatin Annalotta im Juli 2021

