Heidi Klum (48) sortiert weiter aus – denn nur eine kann am Ende Germany's next Topmodel werden! Nachdem die Kandidatinnen in der aktuellen Folge der Castingshow ein Shooting absolvierten, beim Levi's-Casting waren und als menschliche Zungen über den Catwalk schwebten, stand erneut die gefürchtete Eliminierungsrunde an. Aber welches Nachwuchsmodel musste in dieser Woche die Koffer packen? Diese Entscheidung hat Heidi gefällt!

Zwei Kandidatinnen zeigten sich bei den Challenges in der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Folge nicht von ihrer besten Seite: Lieselotte und Annalotta bildeten in dieser Woche das Schlusslicht – aber welche der beiden musste die Show letztendlich verlassen? Heidi verkündete ihr Urteil und schickte Annalotta nach Hause. Die Studentin habe sie mit ihrer Performance beim Shooting und auf dem Runway nicht mehr überzeugt.

Aber auch Lieselotte lieferte in dieser Woche erneut eine schwache Leistung ab – doch ein Detail rettete die 66-Jährige gerade noch mal so vor dem Rauswurf: Die Berlinerin wurde von einem Kunden schon vorab für die kommende Woche zu einem Casting eingeladen. "Genau deswegen möchte ich dir noch mal eine Chance geben", erklärte die Chefjurorin ihre Entscheidung.

Instagram / annalotta.gntm2022.official GNTM-Kandidatin Annalotta

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in Beverly Hills

