Wie verhält Anna Rossow (33) sich mittlerweile gegenüber Dominik Stuckmann (30)? Die hübsche Hamburgerin gab sich während der diesjährigen Bachelor-Staffel eher zurückhaltend – am Ende taute sie dann aber doch ein wenig auf und bekam die letzte Rose von dem begehrten Blondschopf. Nun sind Dominik und Anna ein Paar – hat der Beau nach dem Finale eine andere, offenere Anna kennengelernt? Promiflash hat nachgefragt.

Im Promiflash-Interview erzählt Dominik, dass er nach den Dreharbeiten jetzt keinen neuen Menschen kennengelernt hat. "Ich habe Anna als etwas introvertiert und verschlossen kennengelernt und je mehr Vertrauen sie zu mir hatte, desto mehr hat sie sich geöffnet, was auch, denke ich, ganz natürlich ist." Inzwischen seien sie an einem Punkt angekommen, an dem sie sich blind vertrauen können. "Also keine ganz andere Anna, aber eine Anna, die ich von einer ganz anderen Seite noch mal kennenlernen konnte", fügt der IT-Spezialist hinzu.

Anna vermutet, dass sie sich eher hätte öffnen können, wenn sie und Dominik früher ein Einzeldate gehabt hätten. "Natürlich denkt man im Nachhinein, man hätte es ihm leichter machen können. Aber ich denke, wir sind gut rausgegangen." Das kann Dominik so unterschreiben: "Am Ende ist es perfekt, so wie es war. Wir haben zueinandergefunden, uns ineinander verliebt. Also ist alles richtig gelaufen." Inzwischen haben die zwei sogar jeweils die komplette Familie des anderen kennengelernt.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de