Julita (23) freut sich über den dritten Familienzuwachs! Nach Töchterchen Mila, die aus ihrer vorherigen Beziehung stammt, konnte sich die Beauty im Sommer 2020 über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Freund Florian Thiele freuen. Dass die junge Familie der Influencerin bald zu fünft sein wird, verkündete sie im Januar total stolz im Netz. Julita kann sich sogar schon über eine niedliche kleine Babykugel freuen.

Auf ihrem Social Media versorgt Julita ihre Fans immer mal wieder mit niedlichen Einblicken in ihren Mami-Alltag. Wie happy Julia Schulze, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, mit ihrem wachsenden Bäuchlein ist, teilte sie nun total stolz mit ihrer Community. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige ein Bild davon, wie sie ihren Körper in einem engen Bodysuit in Szene setzt und ihre Hände liebevoll auf ihren Mini-Babybauch legt. Mit den Hashtags #happy und #glücklich unterstreicht Julia ihr niedliches Schwangerschaftsupdate.

Ihre Follower sind bei dem Anblick ihrer Wölbung total aus dem Häuschen. "Das geht dieses Mal so schnell", "Süße Babykugel" oder "Dieser Schwangerschaftsglow", staunen die User unter anderem in der Kommentarspalte unter ihrem Pic.

