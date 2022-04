Camila Cabello (25) spricht Klartext! Die Musikerin ist eine von vielen Promis, die fast täglich von Paparazzi verfolgt und fotografiert werden. Bereits in der Vergangenheit sorgten solche Bilder für große Spekulationen bei ihren Fans: Im Juni 2021 wurde sie beispielsweise mit ihrem mittlerweile Ex-Freund Shawn Mendes (23) in einer unvorteilhaften Pose am Strand abgelichtet – und einige Follower vermuteten sofort, dass die Sängerin womöglich schwanger sein könnte. Nachdem Camila nun erneut von Fotografen am Strand erwischt wurde, meldete sie sich in einem Statement zu Wort...

Auf ihrem Instagram-Account bezog die 25-Jährige nun Stellung. "Ich habe Bikinis getragen, die zu klein waren und habe nicht darauf geachtet, wie ich aussehe. Und dann habe ich die Bilder und Kommentare im Internet gesehen und war so verärgert", notierte sie. Dabei gab Camila ehrlich zu, dass die Hassnachrichten sie ziemlich verletzt haben. Sie finde es schade, dass "normale, gesunde Frauenkörper" heutzutage von der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert werden– und man sich immer Gedanken darüber machen müsse, möglichst perfekt auszusehen.

Für ihren ehrlichen Beitrag bekam die "Havana"-Interpretin viel Zuspruch von ihren Fans und Promi-Kollegen. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting bereits fast 750.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte darunter waren zahlreiche positive Reaktionen zu finden. "Ich fühle mit dir und sende dir all die Liebe und positiven Vibes", schrieb beispielsweise die Emily in Paris-Darstellerin Lily Collins (33).

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

MEGA Camila Cabello im April 2022 in Miami Beach

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

