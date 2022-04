Wie hat es Ann-Kathrin Götze (32) geschafft, wieder so einen Traumkörper zu haben? Vor knapp zwei Jahren hat sich das Leben der Beauty und ihres Partners Mario Götze (29) komplett verändert: Ihr gemeinsamer Sohn Rome Götze (1) erblickte das Licht der Welt. In der Schwangerschaft konnte man beobachten, wie der Bauch des Models immer praller wurde – von der XXL-Wölbung fehlt inzwischen aber jede Spur. Doch wie hat Ann-Kathrin ihre Schwangerschaftskilos eigentlich verloren?

Diese Frage stellten sich auch einige Follower der Schönheit. Via Instagram lieferte die 32-Jährige nun im Rahmen einer Fragerunde die Antwort darauf: "Ich habe rund 25 Kilo zugenommen, aber die waren schnell wieder runter durch das Stillen." Baby Rome verhalf seiner Mama also durch das Nuckeln an ihrer Brust, um ihrem ursprünglichen Körpergewicht wieder näherzukommen. Selbstverständlich achtete Ann-Kathrin nach der Geburt ihres Kindes aber auch weiterhin auf ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung.

Die Zeit seit der Schwangerschaft scheint jedenfalls wie im Flug zu vergehen. Das macht sich vor allem auch daran bemerkbar, wie groß Söhnchen Rome inzwischen schon ist. Anfang Januar veröffentlichte Ann-Kathrin beispielsweise via Instagram einen Schnappschuss, der den Jungen putzmunter am Strand zeigt – beim Sammeln von Muscheln.

Instagram / annkathringotze Mario, Ann-Kathrin und Rome Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

annkathringotze / Instagram Rome Götze, Januar 2022

