Kelly Clarkson (39) kann endlich wieder gelassen durchs Leben gehen! Im Juni 2020 reichte die "Since U Been Gone"-Interpetin die Scheidung von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (45) ein. Seither lieferte sich das einstige Liebespaar einen heftigen Rosenkrieg und zog sogar vor Gericht. Inzwischen ist die Scheidung rechtskräftig, weshalb die Sängerin positiv in die Zukunft blicken will. Für ihren diesjährigen Geburtstag plant Kelly deshalb ein ganz besonderes Fest.

"Ich mache mir keine Sorgen, dass ich 40 werde. Mein Leben wird jedes Jahr exponentiell besser. Man wird weiser. Und das ist alles, worum es geht", äußerte Kelly gegenüber "People (The TV-Show)" und fügte hinzu, dass sie ihr neues Lebensjahr mit einer ganz besonderen Art von Party zelebrieren will. Um ihren runden Geburtstag gebührend zu feiern, hat sich die einstige American Idol-Gewinnern einfach überlegt, eine Reihe von Partys über das ganze Jahr abzuhalten. "Ich warte bis zum Sommer und mache einen ganzen 'Mein 40. Geburtstag-Sommer'", freute sie sich.

Ihre Eheauflösung ist jedoch nicht das Einzige, worüber sie glücklich sein dürfte. Mit der Scheidung konnte sich Kelly auch das alleinige Sorgerecht für ihre Sprösslinge River Rose (7) und Remington Alexander erstreiten. "Sie kann jetzt endlich einen neuen Lebensabschnitt mit ihren Kindern beginnen", bestätigte ein Insider Mitte März gegenüber People.

ActionPress/Pacific Press via ZUMA Wir Sängerin Kelly Clarkson

Getty Images Kelly Clarkson auf einem Festival in NYC im September 2019

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

