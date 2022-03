Sie kann endlich positiv in die Zukunft blicken! Nachdem Kelly Clarkson (39) im Juni 2020 die Scheidung von ihrem Ehemann Brandon Blackstock (45) eingereicht hatte, lieferten sich die beiden einen erbitterten Rosenkrieg vor Gericht. Nun hat sich das einstige Liebespaar nach langem Hin und Her geeinigt und die Scheidung ist rechtskräftig. Jetzt ist Kelly endlich bereit, einen Neustart zu wagen.

"Sie ist so glücklich, dass die Scheidung endlich durch ist", erzählte ein Insider jetzt People. Besonders, dass Kelly sich das alleinige Sorgerecht für ihre zwei Kinder River Rose (7) und Remington Alexander erstreiten habe können, mache sie sehr froh. Denn die beiden seien während des ganzen Prozesses immer die Priorität der Sängerin gewesen: "Sie kann jetzt endlich einen neuen Lebensabschnitt mit ihren Kindern beginnen." Auch ein weiterer Insider bekräftigte die Aussage und erklärte, wie hart die Musikerin an sich gearbeitet habe, um eine gute Mutter zu sein. "Sie will einfach nur mit ihren Kindern zusammen sein", fügte die Quelle an.

Deshalb sind die Regeln für Brandons Umgang mit seinen Kindern auch streng: Er dürfe die beiden nur ein Wochenende im Monat sehen. Dafür bekäme er jedoch eine stattliche finanzielle Zuwendung, so werde ihm knapp 42.000 Euro Unterhalt von der Künstlerin gezahlt. Außerdem soll er bis Januar 2024 zusätzlich monatlich rund 105.260 Euro Ehegattenunterhalt erhalten.

ActionPress/ Sipa Press Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

MEGA Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2020

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren zwei Kindern

