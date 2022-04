Fiona Erdmann (33) hat kein schönes Erlebnis hinter sich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte derzeit eigentlich glücklicher nicht sein – denn die Influencerin steckt gerade mitten in der Schwangerschaft und erwartet ihr zweites Kind. Dass sie die Geburt kaum abwarten kann, wird auch im Netz immer wieder deutlich: Hier präsentiert sie freudig ihren großen Babybauch. Doch ein aktueller Vorfall war weniger schön: Fiona landete jetzt im Krankenhaus.

Auf Instagram verriet die 33-Jährige ihren Followern, dass sie nachts ins Krankenhaus fahren musste, weil es ihr plötzlich sehr schlecht ging – offenbar hatte sich die Bloggerin eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Das resultierte wohl auch darin, dass sie sich Sorgen um ihren Nachwuchs machte. "Ich hatte dann auch echt Angst, dass irgendwas mit dem Baby passieren kann", schilderte sie – diesem gehe es aber gut.

Mittlerweile ist Fiona wieder zu Hause, doch ganz fit ist sie offenbar noch nicht. "Ich bin richtig platt und out of order", ergänzte sie. Daher ließe sie es momentan auch ruhiger angehen. Das ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass die Beauty bezüglich ihres Babys in Sorge ist: Kürzlich verspürte sie ein komisches Gefühl in der Bauchregion – ein Check-up beim Frauenarzt gab aber Entwarnung.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im März 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

