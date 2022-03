Fiona Erdmann (33) freut sich auf die Geburt ihrer Tochter! Im Dezember vergangenen Jahres verkündete die Influencerin, dass sie ihr zweites Baby erwartet. Die Beauty und ihr Verlobter Moe sind bereits stolze Eltern von Sohnemann Leo. Der Kleine ist schon ganz gespannt auf seine kleine Schwester. Im Netz nimmt die Beauty ihre Fans fast täglich auf ihrer Schwangerschafts-Reise mit. Nun zeigte Fiona ihre XXL-Babykugel!

Via Instagram teilte die Beauty nun einen Schnappschuss, auf welchem sie strahlend ihren wachsenden Unterleib präsentiert. In ihrem eng anliegenden rosafarbenen Kleid kam ihr Babybauch wunderbar zu Geltung. Fiona kann ihre Schwangerschaft manchmal noch gar nicht so richtig glauben, wie sie ihren Followern gestand: "Obwohl ich das alles schon zum dritten Mal erlebe, ist es immer wieder aufs Neue unfassbar faszinierend und surreal! Wie oft ich zu Moe sage: 'Da ist ein Baby in meinem Bauch. Wie krass ist das bitte?'" Im vergangenen Jahr war Fiona bereits schwanger gewesen – erlitt aber eine Fehlgeburt.

Bis zu der Geburt ihrer Tochter wird es augenscheinlich nicht mehr lange dauern. Fionas Bauch ist mittlerweile schon ziemlich rund. Die 31-Jährige kann kaum noch ihre Füße sehen. "Aktuell wächst unsere kleine Maus auch einfach so unfassbar schnell und in wenigen Wochen halten wir sie dann auch schon in den Armen", schwärmte sie.

Anzeige

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Anzeige

Denkt ihr, dass Fiona schon alle Sachen für das Baby beisammen hat? Nein, ihr fehlt mit Sicherheit noch einiges! Ach, bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de