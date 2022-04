Dieser Umzug hat es in sich! Die Geissens verändern gerade ihre Wohnsituation: Eigentlich leben Robert (58) und Carmen Geiss (56) mit ihren beiden Töchtern Shania (17) und Davina (18) in einer gemeinsamen Wohnung in St. Tropez. Nun ziehen die beiden Töchter jedoch in eine eigene Wohnung zusammen – das heißt Ausmisten. Doch im Schlafzimmer der Eltern kommt es zu einem interessanten Fund!

Obwohl die vier auch ein Umzugsunternehmen engagiert haben, müssen sie in der aktuellen Folge ordentlich entrümpeln – immerhin haben sie 15 Jahre lang in der Wohnung gelebt. Im Elternschlafzimmer entdeckten Shania und Davina jedoch eine private Schublade: Neben pikanten Büchern sammelten sich dort auch ein Kamasutra-Öl und zahlreiche Kondome. "Deswegen sind wir 40 Jahre zusammen!", witzelte Carmen über den Fund des Massage-Öls. Auf die Frage, was man damit anstellt, antwortet die TV-Bekanntheit gelassen: "Was soll man zu Kamasutra-Öl sagen – Frauen in meinem Alter wissen, was man damit macht!"

Die Kinder der Luxus-Familie reagierten jedoch eher interessiert als abgeschreckt. Sie rissen Witze und amüsierten sich über die komische Verpackung der Kondome. Carmen zeigte sich ebenfalls entspannt und froh darüber, dass die Teenager wohl noch nicht in einem Alter sind, in dem sie sexuell aktiv sind.

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

Die Geissens, RTL II Carmen und Robert Geiss beim Umzug

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

