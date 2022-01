Damit haben die zwei wohl nicht gerechnet! Carmen und Robert Geiss (58) sind in der aktuellen Folge ihrer Reality-Doku Die Geissens im sonnigen Dubai unterwegs. Doch die Stimmung des Luxus-Paares verschlechtert sich dramatisch, als plötzlich der Motor ihrer Nobelkarosse ausgeht – auf die Tankanzeige hatte Robert beim Fahren offenbar nicht geachtet. Auf der mehrspurigen Umgehungsstraße an Sprit zu kommen war dann gar nicht so einfach!

"Kein Sprit mehr, was machen wir denn jetzt? Taxi, Tankstelle, Spritkanister kaufen", fasste Robert die missliche Lage knapp zusammen. Doch dann kam ihm noch eine andere Idee: schieben! "Wir haben ja das ganze Kamerateam dabei, die können wir ja schieben lassen", lachte er. Doch das war offenbar ernst gemeint, gemeinsam mit der Filmcrew versuchten die TV-Millionäre das Fahrzeug zur Tankstelle zu bugsieren.

Doch das stellte sich schnell als zu anstrengend heraus. Inzwischen war ein Securitymitarbeiter auf das Filmteam aufmerksam geworden. Der erteilte zwar Drehverbot, kutschierte Carmen allerdings auch zu einer Tankstelle – und mit einem Kanister Benzin zurück. Doch auch mit dem neuen Sprit sprang der Wagen nicht an. Abhilfe schaffte ein kleines Tankfahrzeug, das das Auto wieder auf Vordermann brachte.

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTLZWEI Carmen Geiss schiebt ihr Auto

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss

