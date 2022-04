Sie zeigt die Nachwirkungen! Anna-Maria Ferchichi (40) nimmt ihre Fans gerne mit in ihren turbulenten Alltag. Vor allem ihr Leben als Drillingsmama zeigt die Ehefrau von Rapper Bushido (43) ihren Followern dabei gerne. Der eine oder andere User wird sich in den kurzen Clips der achtfachen Mutter jetzt jedoch gewundert haben: Denn Anna-Marias Gesicht war von kleinen blauen Flecken übersät. Grund dafür ist eine Beauty-Behandlung.

Die Erklärung für die Blessuren lieferte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story gleich mit: "Wenn ihr euch über die blauen Flecken wundert, die ich hier überall habe, das ist von den Einstichen von der Eigenbluttherapie." Das Video hatte die 40-Jährige am Morgen nach einem kräftezehrenden Konzertabend aufgenommen – weitere Infos sagte sie ihren Fans aber noch zu: "Da kann ich euch dann morgen noch mal was zu erzählen."

Wie sie ihr Leben als Mama einer Großfamilie wuppt, verriet Anna-Maria ihren Followern kürzlich: "Für uns ist es ganz wichtig, damit hier nicht das große Chaos ausbricht bei so vielen Menschen [...], dass wir eine ganz feste Struktur haben." So gehe sie etwa vor dem Zubettgehen stets noch eine Stunde spazieren.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido auf der Bambi-Verleihung

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

