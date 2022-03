Anna-Maria Ferchichi (40) gibt neue Einblicke in ihr Mama-Dasein! Vergangenes Jahr im November wurde die Influencerin zum achten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (43) durfte die Beauty ihre Drillingsmädchen Leonora, Amaya und Naima auf der Welt begrüßen. Seitdem hält sie ihre Community auch immer wieder über ihr Leben mit drei Säuglingen auf dem Laufenden. Jetzt verriet Anna-Maria, wie ihre Alltagsroutine normalerweise aussieht.

Auf ihrem Instagram-Account ließ die 40-Jährige ihre Fans ein weiteres Mal an ihrem Alltag teilhaben. So begann Anna-Maria zu berichten, dass sie mit ihren Kindern beispielsweise jeden Abend und jeden Morgen die gleiche Routine habe. "Für uns ist es ganz wichtig, damit hier nicht das große Chaos ausbricht bei so vielen Menschen [...], dass wir eine ganz feste Struktur haben", begann das Model zu berichten. Besonders abends sei diese Routine unabdingbar. So gehen die Eltern beispielsweise vor dem Schlafen noch einmal mit ihren Drillingen für eine Stunde spazieren, damit die Babys zur Ruhe kommen können.

Für Anna-Maria sei es zudem bedeutend, auch ihre älteren Kinder in den Ablauf mit einzubeziehen. Dies sei besonders wichtig, damit sich ihr Nachwuchs nicht vernachlässigt fühlt oder eifersüchtig auf seine jüngeren Geschwister wird. Dieses Konzept würde funktionieren, "weil sie sich wie ein Teil davon fühlen". "Es ist größtenteils harmonisch", versicherte die Mama.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Naima im Februar 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern im März 2022

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge

