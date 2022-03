Anna-Maria Ferchichi (40) beobachtet stolz die Entwicklung ihrer drei Jüngsten! Im November 2021 wurden sie und ihr Mann Bushido (43) wieder Eltern und durften ihre Drillingsmädchen Leonora, Amaya und Naima auf der Welt begrüßen. Über ihr neues Leben als achtfache Mama hält die Influencerin ihre Follower stets auf dem Laufenden. Nun gab Anna-Maria erneut ein niedliches Update zu ihrem Nachwuchs!

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige ein Foto von Amaya, die mit großen Augen die Babyflasche in ihren kleinen Händchen hält. "Amaya hält ihre Flasche jetzt selber und ihren Nucki steckt sie sich auch schon selbst in den Mund", schrieb die stolze Mama zu dem Schnappschuss. Damit ist die Kleine ihren Schwestern sogar schon einen Schritt voraus. "Sie ist mit allem bis jetzt die Erste, obwohl sie so winzig ist", staunte Anna-Maria.

Doch die drei machen ihren Eltern auch ordentlich zu schaffen. Erst vor wenigen Wochen klagte Anna-Maria über eine stressige Phase mit ihren Töchtern. "Die letzten zehn Tage waren so unruhig hier mit den Kleinen, das hatten wir noch nie", räumte die Schwester von Sarah Connor (41) ein. Eine neue Milch hatte die Lage dann allerdings beruhigt.

