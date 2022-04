Leroy Leone (32) wollte mit seinem Leben abschließen. Der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller macht kein Geheimnis darum, wie schwer er es in der Vergangenheit hatte. Aufgrund seiner Homosexualität wurde er in der Schulzeit gemobbt und sogar körperlich angegangen. Dass Leroy aber auch aktuell sehr mit seinem Leben zu kämpfen hat, wussten viele seiner Fans aber wohl nicht. Promiflash verriet er jetzt: Er hatte vor Kurzem sogar Selbstmordgedanken.

In den vergangenen Wochen hatte sich der 32-Jährige komplett von Social Media zurückgezogen und seine Follower damit stark beunruhigt. "Seit Monaten steckte ich in einem Tief und ich konnte die 'Happy'-Fassade nicht mehr aufrecht erhalten", gab er im Promiflash-Interview zu. Er habe dem Erfolgsdruck und seinen starken Depressionen nicht mehr standhalten können und kein "Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen". Letztendlich habe der frühere BTN-Star aber einen Weg gefunden, seine psychischen Probleme zu bekämpfen. "Ich habe mich meiner Ärztin und Therapeutin anvertraut, die mit mir einen Reha-Antrag stellten, da ich diese 'Monster' in meinem Kopf nicht gewinnen lassen wollte", erzählte er. Der Laiendarsteller habe zudem einen starken Willen und sein Leben nicht einfach wegwerfen wollen.

Aber wie geht es dem Berliner heute – ist er wieder gesund? "Ich bin auf dem richtigen Weg. Das erste Mal seit Langem fange ich an, stolz auf mich zu sein", freute er sich. Von beruflichem Druck habe er sich mittlerweile befreit und lasse alles auf sich zukommen. "In erster Linie stehe ich selbst im Vordergrund und werde an mir arbeiten, um meinen Beruf als Schauspieler und Autor mit ehrlicher Leidenschaft ausüben zu können", stellte er klar.

Das Thema öffentlich anzusprechen, sei Leroy zudem besonders wichtig. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass es Betroffenen oft peinlich ist, über ihre Depressionen zu sprechen. "Je mehr ich darüber sprach, umso stärker und selbstbewusster wurde und werde ich. Es geht hier nicht um Mitleid oder um Aufmerksamkeit. Es geht um Selbstliebe. Und die fängt bei einem selbst an", schilderte er und hofft, als gutes Beispiel voranzugehen und anderen Mut und Hoffnung zu machen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Hat Clara per Mail geschickt bekommen Leroy Leone im April 2021

Instagram / _leroyleone_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Leroy Leone

Instagram / _leroyleone_ Der Schauspieler Leroy Leone

Hat Clara per Mail geschickt bekommen Leroy Leone, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de