Leroy Leone wurde am "Berlin - Tag & Nacht"-Set schikaniert

Leroy Leone (35) spielte 2020 und 2021 in der Realitysoap Berlin - Tag & Nacht mit. Im Interview mit Promiflash spricht er jetzt offen über die schwierige Zeit am Set. Der Schauspieler schildert, dass er dort von zwei Kollegen schikaniert wurde, die auch privat eng miteinander befreundet sind. "Für die eine Person war ich ein Dorn im Auge. Es wurden Lügen erzählt und mir wurde gesagt, dass ich bald hier 'raus' wäre, dafür würde er sorgen", erinnert sich Leroy. Die Anfeindungen hätten letztlich dazu geführt, dass er mit Bauchschmerzen zur Arbeit ging. Leroy resümiert: "Ich wurde kleingeredet, kleingemacht und kleingehalten."

Trotz der belastenden Erfahrungen erinnert sich Leroy auch an positive Momente während seiner Zeit bei der beliebten Serie. Besonders das Team hinter der Kamera habe ihm dabei geholfen, den Spaß an der Arbeit nicht ganz zu verlieren. Zudem betont der 35-Jährige, dass er mit den meisten seiner Kollegen im Guten auseinandergegangen sei, mit manchen sogar bis heute in Kontakt stehe. Nach seinem Ausstieg benötigte Leroy jedoch Zeit, um sich von den psychischen Belastungen zu erholen. "Innerlich war ich gebrochen, sodass ich mich vor drei Jahren dann aus der Öffentlichkeit entfernt habe. Ich musste erst einmal heilen", schildert er im Gespräch mit Promiflash.

Heute fühlt sich Leroy stärker und selbstbewusster als je zuvor. Der ausgebildete Schauspieler und Entertainer möchte künftig verstärkt auf eigenen Beinen stehen und seine Identität jenseits des Titels "Ex-BTN-Darsteller" definieren. Aktuell versucht er sich als Comedian. "Ich möchte Menschen zum Lachen und Nachdenken bringen. Gerade die Menschen, die in einer dunklen Zeit stecken, aus der ich sie für einen kurzen Moment rausholen kann", meint Leroy.

