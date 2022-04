Die 94. Verleihung der diesjährigen Academy Awards wurde von einem eher unglamourösen Ereignis überschattet. Weil sich Chris Rock (57) über den Gesundheitszustand von Jada Pinkett-Smith (50) lustig gemacht hatte, verpasste ihr Ehemann Will Smith (53) ihm eine ordentliche Schelle. Den Ausraster des "King Richard"-Darstellers scheint der Komiker jedoch bereits überwunden zu haben. Auf einem Comedy-Gig scherzte Chris schon wieder über das Ohrfeigen-Drama.

Bei einem seiner Stand-up-Auftritte soll sich der 57-Jährige am Samstag sarkastisch über seine Oscar-Klatsche geäußert haben – denn sein Programm leitete der Comedian mit den Worten ein, eine interessante Woche gehabt zu haben. "Alle haben gelacht, weil man natürlich wusste, worauf er sich bezog", verriet ein Augenzeuge gegenüber Us Weekly. Er fügte hinzu, dass sich Chris vor allem über den Standort seiner Vorführung amüsiert hätte. "Der Wortlaut des Kommentars war, dass Atlantic City ein feindliches Gebiet sein könnte", erzählte die Quelle – immerhin liegt die Stadt in unmittelbarer Nähe zu Philadelphia, der Heimatstadt von Will.

Dass Chris früher oder später Bezug auf die Vorkommnisse nehmen würde, kündigte er bereits während einer anderen Show vergangene Woche an. "Ich muss immer noch verarbeiten, was passiert ist. Irgendwann werde ich also über diesen Scheiß reden. Und es wird ernst und lustig sein", prophezeite er Variety.

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Schauspieler Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Chris Rock, Comedian

