Sylvie Meis (43) zeigt, was sie hat. Aktuell befindet sich die Moderatorin aus beruflichen Gründen auf Teneriffa. Dort steht die Blondine momentan nämlich als Moderatorin der Datingshow Love Island vor der Kamera. Doch auch abseits der Dreharbeiten scheint die Beauty ihre Zeit auf der spanischen Sonneninsel zu genießen. Nun posierte Sylvie in einem knappen Bikini und haute ihre Fans so glatt vom Hocker!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die gebürtige Niederländerin nun einen kurzen Clip, mit dem sie ihren rund 1,4 Millionen Abonnenten schier den Kopf verdrehte. In einem knappen schwarzen Bikini posierte die blonde Schönheit vor dem Spiegel und setzte so auch gleich noch ihre Traumfigur perfekt in Szene. "Ein neuer Tag, ein neuer Bikini", kommentierte die 43-Jährige den Beitrag schlicht. Unter ihr Video legte sie zudem den sommerlichen Hit "Cool for the Summer" von Demi Lovato (29).

Augenscheinlich kam der Post auch bei Sylvies Followern bestens an, denn unter der Aufnahme brachten viele User ihre Begeisterung über das sexy Video zum Ausdruck. "Granatenalarm", "Du siehst umwerfend aus" oder "An dir ist einfach alles perfekt. Schönste Frau überhaupt", lauteten nur einige entzückte Kommentare der Fans. Auch ihr Kollege Simon Beeck (42) ließ es sich nicht nehmen, das kurze Video humorvoll zu kommentieren. "Das machst du also den ganzen lieben langen Tag!", schrieb die "Love Island"-Stimme.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im April 2022

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de