Darf Sylvie Meis (43) bei Love Island 24/7 Mäuschen spielen? Dieser Verdacht ist bestimmt schon so manchem Fan gekommen. Denn: Es wirkt bei ihren Besuchen in der Villa immer so, als würde die Moderatorin einfach alles wissen! Egal, ob sich jemand ein bisschen gefetzt, Tränchen vergossen oder heimliche Küsse ausgetauscht hat – die schöne Niederländerin kennt stets jedes Detail. Kommt das daher, dass Sylvie die Islander die ganze Zeit über die Kameras beobachten kann?

Nein – nicht ganz! Im Promiflash-Interview erklärte die Beauty jetzt: "Es ist nicht so, dass ich sie auf meinem Laptop beobachten kann und mit dem Rohschnitt einschlafe." Aber Sylvie ergänzte: "Ich verfolge natürlich die Sendung und bekomme als Erste die Info, wenn etwas Heftiges passiert, weil ich immer bereit sein muss, wenn ein Drama stattgefunden hat." Drama gab es in der aktuellen Staffel schon jede Menge! Zuletzt, als neue Granaten eingetroffen sind und sich an Nico rangemacht haben – was bei Lara zu einer heftigen Eifersuchtsattacke führte...

Weiter schilderte die Show-Kupplerin: "Ich werde jeden Tag vom Team gebrieft, was läuft. Welche Geschichten gerade sehr intensiv sind, wer sich annähert, wer Streit hat. Das macht es für uns als Team besonders, quasi live vor Ort zu sein. Wir fiebern alle mit!" Würdet ihr bei "Love Island" gerne mal Mäuschen spielen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

RTLZWEI Sylvie Meis begrüßt die Islanderinnen in der neuen Staffel "Love Island" 2022

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Host

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de