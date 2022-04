Von den Grammy Awards direkt zur militärischen Grundausbildung? Die südkoreanische Band BTS ist international mehr als erfolgreich. Die K-Pop-Stars räumen einen Preis nach dem anderen ab. Bei den iHeartRadio Music Awards bekamen sie beispielsweise die Trophäe für das beste Musikvideo und wurden für die beste Fangemeinschaft ausgezeichnet. Bei den Grammys gab es zwar keinen Award – auf dem Red Carpet waren die Sänger trotzdem gern gesehene Gäste. Solche Auftritte könnten in Zukunft aber zur Seltenheit werden: Die Bandmitglieder sollen zur südkoreanischen Armee.

Jin (29), Jimin, Suga (29) und Co. sind alle zwischen 23 und 29 Jahre alt – mussten bisher aber noch nicht die in ihrer Heimat bestehende Wehrpflicht erfüllen. Ein 2020 eingeführtes Gesetz erlaubte es den Künstlern, ihre militärische Ausbildung aufzuschieben. Laut einem TMZ-Bericht verkündete der südkoreanische Botschafter jetzt aber, dass es die nationale Lage erfordere, dass BTS ihren Dienst an der Waffe ableisten. "Es wird erwartet, dass junge koreanische Männer dem Land dienen. Die BTS-Mitglieder sind Vorbilder für viele junge Koreaner", betonte Gunn Kim demnach.

Wann genau die Musiker ihre Wehrpflicht antreten sollen, ist bis dato nicht bekannt – auch was es für ihre Karriere bedeuten könnte, wurde nicht weiter ausgeführt. Aufgrund der angespannten Lage mit Nordkorea besteht in Südkorea eine Wehrpflicht für alle Männer zwischen 20 und 28 Jahren, die mindestens 1,5 Jahre lang Wehrdienst leisten. Ab 18 Jahren können sich Männer und Frauen bereits freiwillig verpflichten.

