Hat Jimi Blue Ochsenknecht (30) etwa wieder eine neue Frau an seiner Seite? Im Oktober durfte der Schauspieler gemeinsam mit der einstigen Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Yeliz Koc (28) eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Zum Zeitpunkt der Geburt war er allerdings schon von ihr getrennt. In den darauffolgenden Monaten gab es reichlich Spekulationen um ein Liebescomeback. Diese schaffte Jimi allerdings erst kürzlich aus dem Raum. Nun zeigte er sich sogar ziemlich vertraut mit einer anderen Frau!

In seiner Instagram-Story postete der "Die Wilden Kerle"-Star eine Aufnahme, auf der zu sehen ist, wie er die Hand einer anderen Frau hält – und die ist offenbar keine Unbekannte. Jimi markierte die Rennfahrerin Laura Marie Geissler. Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus München und fährt momentan in der GT4 Porsche Sprint Challenge Central Europe. Nebenbei studiert sie Psychologie und arbeitet als Model.

In welchem Verhältnis Laura Marie genau zu dem 30-Jährigen steht, ist allerdings nicht bekannt. Jedoch folgen ihr sowohl Jimis Mutter Natascha (57), seine Schwester Cheyenne (21) sowie deren Verlobter Nino. Glaubt ihr, dass es sich bei Laura tatsächlich um Jimis neue Freundin handelt? Stimmt ab!

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im April 2022

Instagram / lauramariegeissler Laura Marie Geissler, Rennfahrerin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

