Kann Marcus Muth zwischen Michelle Daniaux und Luigi Birofio vermitteln? Obwohl sich das Ex-Paar im Vergleich zu anderen Prominent getrennt-Duos ziemlich gut versteht und eine Reunion nicht komplett ausschließt, krachte es zuletzt gewaltig: Die Österreicherin findet Gigi zu tollpatschig und hat sich mächtig über ihn geärgert. Den ersten Schritt zur Versöhnung will daraufhin keiner der beiden wagen – bis Marcus eingreift und Michelle gut zuredet.

"Du kannst auch eine Vorbildfunktion haben und etwas machen, obwohl du eigentlich gerade nicht so im Feeling dafür bist", gibt er der Blondine in der aktuellen Folge der Show einen Rat und pocht darauf, dass sie und ihr Ex sich zusammenraufen. Seiner Meinung nach mache Michelle ihre Handlungen viel zu sehr von der Reaktion des Italieners abhängig. "Manchmal muss man nicht nur einen Schritt aufeinander zugehen, sondern auch den dritten und den vierten", betont Marcus. Und tatsächlich nimmt sich die Ex on the Beach-Bekanntheit die Liebestipps zu Herzen und sucht das Gespräch mit Gigi.

Mit Erfolg? "Heute war das erste Mal, dass Michelle ihren Stolz beiseitegelegt hat und als Erstes zu mir gekommen ist", freut sich der Reality-TV-Star und genießt es, von Michelle etwas verwöhnt zu werden – immerhin ist er nach seiner Zerrung am Bein noch ziemlich lädiert. "Ich wachse gerade über mich selbst hinaus, indem ich es runterschlucke und es einfach beiseiteschiebe", zeigt sich auch Michelle stolz.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

