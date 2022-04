Nathalie Bleicher-Woth (25) will gerne zu Hause entbinden! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Ihre Babykugel präsentierte sie auch schon mehrfach im Netz – zuletzt splitterfasernackt. Auch an der Geburt will sie ihre Follower teilhaben lassen und dabei sogar filmen. In der Klinik sollen sie die Influencerin dabei aber nicht zu sehen bekommen: Nathalie wünscht sich eine Hausgeburt!

In ihrer Instagram-Story verriet die 25-Jährige: "Wenn mein Blutdruck weiterhin normal ist sowie auch meine Blutwerte und mit meinem Engel alles okay ist, werde ich das Baby zu Hause bekommen." Auch dabei gebe es allerdings eine Menge zu beachten und sie müsse dafür noch einiges kaufen. "Habe die Tage ein Gespräch mit der Hebamme, damit ich schon mal alles besorgen kann", berichtete Nathalie. Das erworbene Wissen wolle sie dann mit ihren Fans teilen.

Mit ihrem Blutdruck hatte die werdende Mutter zunächst Probleme gehabt. Dieser sei aufgrund verschiedener Vorfälle zeitweise viel zu hoch gewesen. "Dann meinte die Ärztin, dass das Leben meines Kindes auf dem Spiel steht. Das war so schlimm", erinnerte sich Nathalie. Inzwischen gehe es ihr und ihrem ungeborenen Nachwuchs aber wieder gut.

