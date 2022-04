In Nathalie Bleicher-Woths (25) Privatleben ist zurzeit so einiges los – die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wird nämlich zum ersten Mal Mutter! Diese süße Neuigkeit verkündete die Influencerin ihren Fans vor wenigen Wochen im Netz. Seither gewährt die werdende Mama ihren Followern nur allzu gerne Einblicke in ihre Schwangerschaft. Aber wird Nathalie eigentlich auch ihr Baby in den sozialen Medien zeigen?

In ihrer Instagram-Story beantwortete Nathalie jetzt zahlreiche Fragen zum Thema Schwangerschaft – und dabei erklärte sie auch, wie sie ihr Leben für Social Media dokumentieren wird, sobald ihr kleiner Schatz auf der Welt ist. "Ich werde das Gesicht meines Kindes nicht zeigen", stellte die Influencerin klar. Die Entbindung wolle sie allerdings trotzdem für ihre Fans festhalten. "Die Geburt wollte ich filmen – aber natürlich auch alles zensiert", schilderte die werdende Mutter nämlich.

Aber wann dürfen sich Nathalies Follower eigentlich auf den Geburtsbericht freuen? Der Entbindungstermin sei für den Herbst errechnet worden – und zwar für den 2. September. "Fände ich eigentlich ein megaschönes Datum – aber ich habe das Gefühl, dass er/sie früher kommt", vermutete der Webstar.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Januar 2022

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

