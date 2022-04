Dagi Bee (27) ist mit einem unerwarteten Ereignis in den Morgen gestartet. Die Influencerin ist seit über drei Monaten stolze Mama ihres süßen Sohnes Nelio. Seitdem dreht sich das Leben der YouTuberin hauptsächlich um ihren kleinen Wonneproppen. An ihrem Mami-Alltag lässt die Influencerin ihre Fans regelmäßig teilhaben. Nun gab sie ihrer Community einen besonders ehrlichen Einblick in ihr Mama-Dasein: Dagi wurde angekotet.

"Ich wollte euch noch kurz von meinem Morgen erzählen, was heute so abging", fing die Blondine in ihrer Instagram-Story an. Als sie Nelio die Windeln gewechselt habe, habe es einen kleinen Zwischenfall gegeben: "Ich wurde offiziell das allererste Mal richtig angekackt. Aber nicht nur so bisschen, sondern im Strahl. Mein ganzer Bademantel war voll, der ganze Teppich war voll", gab Dagi preis.

Mit einem derartigen Strahl habe die Bloggerin nicht gerechnet. Die 27-Jährige nahm das kleine Malheur aber mit Humor. "War auf jeden Fall lustig", bemerkte die Unternehmerin schmunzelnd.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

