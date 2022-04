Wie geht es für Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (25) nach ihrem Liebes-Aus weiter? Der kanadische Musiker und die gebürtige Kubanerin machten im November 2021 eine traurige Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Das Paar gab nach rund zwei gemeinsamen Jahren seine Trennung bekannt. Böses Blut fließt zwischen den beiden nach dem Ende ihrer Beziehung aber nicht. Doch werden Shawn und Camila in Zukunft auch weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen?

Im Rahmen der US-amerikanischen Radioshow "On Air with Ryan Seacrest" erklärte Shawn jetzt, dass es durchaus möglich sei, dass Camila und er in Zukunft wieder gemeinsam ihre Songs performen werden. "Es würde mich nicht überraschen. Ich würde es uns schon zutrauen", betonte der 23-Jährige und fügte hinzu: "Ich habe Camila so viele Jahre lang geliebt – und das wird sich auch nie ändern."

Shawn ließ die Trennung von Camila erst kürzlich in seinem neuen Song "When You're Gone" Revue passieren: Das Lied handelt vom Ende einer Beziehung und dem Schmerz des Loslassens. "Ich habe diesen Song etwa einen Monat nach der Trennung von Camila und mir geschrieben", gewährte Shawn gegenüber Extra einen Einblick in die Entstehung des Tracks.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes im Oktober 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de