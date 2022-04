Er bestätigt die Gerüchte! Am vergangenen Donnerstag brachte Shawn Mendes (23) einen neuen Song heraus: In "When Your Gone" geht es um eine Beziehung, die besser beendet werden sollte, doch an der weiter festgehalten wird. Natürlich vermuteten die Fans sofort, dass das Lied sich um Camila Cabello (25) dreht, denn das einstige Traumpaar hatte sich im November 2021 überraschend getrennt. Jetzt bestätigte Shawn, dass der Song tatsächlich von seiner Verflossenen handelt.

In einem Interview mit Extra versuchte der Sänger gar nicht erst zu verstecken, dass Camila als Inspiration für die Single diente. "Ich habe diesen Song etwa einen Monat nach der Trennung von Camila und mir geschrieben", verriet er. Einen Monat später habe man all die Erinnerung an die gemeinsame Zeit noch so präsent und die habe er zu Papier bringen wollen. Das Ganze habe auch eine therapeutische Wirkung auf Shawn gehabt und er sei froh, so ein persönliches Lied geschrieben zu haben: "Weil ich denke, dass das der einzige Weg ist, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen."

Außerdem war es Shawn auch wichtig zu betonen, dass der Song nicht veröffentlicht worden sei, ohne Camila vorzuwarnen und ihr Einverständnis einzuholen. "Camila und ich waren schon immer Songwriter, solange wir uns kennen, also verstehen wir, was das bedeutet. Und wir respektieren, was das bedeutet", betonte der 23-Jährige. Zwischen ihnen werde immer Transparenz herrschen.

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im September 2021

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

