Valentina Pahde (27) hat ihre Angst überwunden! Aktuell befindet sich die GZSZ-Schönheit mit einigen Freundinnen auf Hawaii. Von dort teilt die Blondine auch immer wieder atemberaubende Schnappschüsse der farbenfrohen Landschaft oder lässt ihre Fans an ihren spektakulären Ausflügen teilhaben. So postete sie vor einigen Tagen beispielsweise ein Foto, auf dem sie vor einem Wasserfall im Regenwald posiert. Jetzt verriet Valentina, dass sie vor Hawaii mit Haien geschwommen sei.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin nun zwei Bilder, die sie auf einem Boot im Pazifischen Ozean zeigen. Mit einer Taucherbrille und einem Schnorchel auf dem Kopf grinst sie in die Kamera und scheint voller Vorfreude zu sein. "Ich habe es gemacht. Ich war das erste Mal in meinem Leben mit Haien tauchen", begann die Beauty freudig zu berichten. Erst habe sie gar nicht ins Wasser gewollt, aber dann habe sie sich doch noch getraut. "Das war so ein Hammergefühl! Ich bin so froh, dass ich mich überwinden konnte und diese wunderschöne Erfahrung machen konnte", schwärmte Valentina im Anschluss an ihren Tauchgang.

In den Kommentaren unter dem Post bekam die 27-Jährige dann zahlreiche Komplimente für ihren Mut. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass die Fans sehr stolz auf die gebürtige Münchnerin seien und ein anderer fügte hinzu: "Wow, wie cool. Das war bestimmt eine tolle Erfahrung!" Auch Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne (27) ließ es sich nicht nehmen, der Blondine zu ihrem Erfolgserlebnis zu gratulieren. "So stolz! Bravo, Mausi", schrieb die Sängerin.

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Influencerin

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de