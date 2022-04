Fairtye konnten bei Die Höhle der Löwen voll und ganz punkten! Am vergangenen Montagabend feierte die Gründershow den Auftakt der neuen Staffel rund um Ralf Dümmel (55), Carsten Maschmeyer (62) und Co. – für Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle die perfekte Gelegenheit, ihr neues Produkt vorzustellen: ein nachhaltiges Haargummi. Die Augsburger konnten Investor Ralf auf ganzer Linie überzeugen – und wie ging es danach für das Unternehmen weiter?

"Bereits direkt nach der Ausstrahlung sind die plastikfreien Fairtye-Haargummis in ganz Deutschland erhältlich. Das ist ein unglaublicher Erfolg für unser ganzes Team", schwärmten die Gründer gegenüber Promiflash. Mit Ralf bekamen die beiden ohnehin ihren absoluten Wunschlöwen zur Seite gestellt: "Es macht sehr viel Spaß, mit einem so erfahrenen Investoren-Team zu arbeiten. Alle sind superpositiv und motiviert, die Marke fairtye auf das nächste Level zu bringen." Ab jetzt geht es also steil bergauf – auch der Onlineshop und die Präsenz in den sozialen Netzwerken boomen: "So kann die Haargummi-Revolution weiter durchstarten!"

Für ihre Präsentation sind Fabian und Wolfgang aber auch äußerst kreativ geworden – sie brachten den Investoren sogar Perücken mit. "Wir haben beim Aufbau der Requisiten noch gewettet, ob die Löwen die Perücken überhaupt aufsetzen wollen. Aber auf den Entdeckertrieb kann man sich einfach verlassen", erzählten die beiden überglücklich. Der Anblick war für die Fairtye-Gründer ein regelrechtes "Bild für die Götter".

RTL / Bernd-Michael Maurer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle von Fairhair bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Investoren der "Höhle der Löwen" in der elften Staffel

RTL / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg und Georg Kofler in der "Höhle der Löwen"

