Ed Sheeran (31) findet klare Worte! Der Sänger kann endlich aufatmen: Vor fünf Jahren wurde der Brite erstmals mit harten Vorwürfen konfrontiert, weil zwei Songwriter behaupteten, er habe den Refrain in seinem Hit "Shape Of You" von einem ihrer Songs kopiert – doch jetzt konnte der Liedermacher den Rechtsstreit für sich gewinnen. So richtig abschließen kann der Sänger aber wohl noch nicht damit: Denn nun wandte sich Ed an seine Follower!

Auf Instagram veröffentlichte der 31-Jährige ein Video, in dem er den ganzen Prozess noch einmal Revue passieren lässt. "In der Popmusik gibt es nur wenige Akkorde. Zufälle sind vorprogrammiert, wenn jeden Tag 60.000 Songs auf Spotify veröffentlicht werden", äußerte er. Außerdem betonte der Künstler, dass unbegründete Streitereien um das Urheberrecht viel zu häufig vorkommen und zukünftig vermieden werden sollten.

Daneben lag dem "Shivers"-Interpreten wohl noch etwas ganz Bestimmtes auf dem Herzen: "Ich möchte nur sagen: Ich bin keine Entität und auch kein Unternehmen. Ich bin ein Mensch, ein Vater, ein Ehemann, ein Sohn", ergänzte Ed. Allem Anschein nach war der Rechtsstreit eine äußerst unangenehme Erfahrung für den Ehemann von Cherry Seaborn (29).

Getty Images Ed Sheeran beim Glastonbury Festival 2017

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV EMAs, 2021

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

