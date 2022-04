Er hat also doch nicht abgekupfert! Bereits vor fünf Jahren wurde Ed Sheeran (31) mit harten Vorwürfen konfrontiert: Er soll Teile seines Nummer-eins-Hits "Shape Of You" von zwei Songwritern und deren Song übernommen haben. Konkret handelt es sich dabei um die Zeile "Oh I, Oh I, Oh I", die die Kläger zu sehr an ihre eigene Komposition "Oh Why, Oh Why, Oh Why" erinnert. Doch Ed hat den Rechtsstreit jetzt gewonnen!

Wie The Sun berichtet, musste sich der Sänger während des elftägigen Prozesses anhören, er sei eine "Elster", die sich von anderen Musikern Ideen "ausleihe", ohne ihnen dafür Anerkennung zu geben. Ed wies diese Anschuldigungen vehement von sich und erklärte, alle Beteiligten an seinen Songs stets konsequent zu nennen: "Ich habe immer versucht, völlig fair zu sein." Er wolle in dem Prozess seinen Namen reinwaschen und seine eigenständige Kunst herausstellen.

Eds Anwalt hatte erklärt, dass der Prozess zutiefst traumatisierend für den Künstler und seine Co-Schreiber gewesen sei und der Fall niemals vor Gericht hätte kommen dürfen. Die Klage gegen sie sei "unmöglich aufrechtzuerhalten", da Beweise dafür sprächen, dass "Shape Of You" eine "unabhängige Schöpfung" sei. Sie hätten den Song der Kläger vor dem Schreiben des Lieds niemals gehört.

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022 in London

