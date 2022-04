Das ist ordentlich schiefgegangen. Kate Merlan (35) dürfte den meisten aus Formaten wie Kampf der Realitystars oder Temptation Island V.I.P bekannt sein. Bei Letzterem testete sie zusammen mit ihrem Partner Jakub Jarecki ihre Liebe. Die beiden gingen gestärkt aus dem TV-Experiment heraus und heirateten sogar kurz darauf. Zurzeit genießt das Reality-TV-Sternchen eine kleine Auszeit, während ihr Jakub in einem Fußballcamp ist. Doch als Kate sich zur Entspannung ein Schaumbad gönnen wollte, geschah etwas Unvorhergesehenes.

Wie die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtete, wollte sie eigentlich nur ein Bad einlassen. "Es ist der absolute Horror passiert, ich wollte grade baden und habe meine Badewanne fertig gemacht und auf einmal aus dem Nichts fängt das Wasser an hier rum zu spritzen und die Badewanne explodiert förmlich. Ich hab den Schock meines Lebens bekommen", erzählte die aufgelöste Kate. "Die Badewanne war einfach nicht stoppbar und hat einfach nicht aufgehört. Das Wasser lief und lief und lief", fuhr die Beauty fort.

Nach dem Vorfall bekam Kate ein neues Zimmer und zusätzlich ein Gläschen Champagner, mit dem sie es sich erst einmal gut gehen ließ. "Ich glaube, ich habe jetzt mein Leben lang ein Schaumbadtrauma und dabei liebe ich Schaumbäder so sehr. Aber so was hab ich noch nie erlebt", erklärte die blauhaarige Schönheit schließlich. Zu einem Bad in ihrem neuen Zimmer reichte ihr Mut schließlich auch nicht aus.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

