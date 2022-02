Es war die Überraschung kurz nach dem Ende der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel vergangene Woche: Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki haben bereits am 18. November – ihrem ersten Jahrestag – klammheimlich geheiratet! Schon beim Wiedersehen der Fremdflirtshow hatten die zwei Turteltauben verraten, dass der Kicker kurz nach den Dreharbeiten seiner Partnerin einen Antrag gemacht hatte. Tatsächlich hatte da schon der Termin beim Standesamt festgestanden, wie die zwei nun im Promiflash-Interview exklusiv ausplauderten. Da bei der Hochzeitsplanung alles sehr schnell gehen musste, passierte dem Brautpaar auch nicht nur ein Fauxpas am großen Tag. Kate verlegte erst ihren Schleier, kam deswegen eine Stunde zu spät zur Location und schritt zu allem Übel auch noch mit Etikett am Kleid zum Traualtar!

