Luigi Birofio und Michelle Daniaux lassen einen intimen Moment Revue passieren. Die ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer haben ihrer knapp einjährigen Beziehung vor rund sechs Monaten ein Ende gesetzt. Bei Prominent getrennt sind sie sich allerdings wieder etwas nähergekommen. In der vergangenen Folge haben sie zusammen gebadet, gekuschelt und sich schließlich sogar geküsst. Wie war das für Gigi und Michelle?

Im Interview mit Promiflash erzählte die Studentin: "Ihn zu küssen, hat sich natürlich wieder sehr vertraut angefühlt und war auch schön." Dennoch habe das Ganze einen bitteren Beigeschmack gehabt. Ihr sei bewusst geworden, welche unschönen Ereignisse zwischen ihnen stehen, die zur Trennung geführt haben. Gigi hingegen hat sich darüber in dem Augenblick offenbar keine Gedanken gemacht. "Ich hatte einfach Bock, Michelle zu küssen und es hat sich auch richtig angefühlt", betonte der Stuttgarter.

Nur kurz nach dem Kuss war die Harmonie zwischen den beiden allerdings wieder flöten. Gigi hatte Michelle aus Versehen ungünstig an ihrer frisch operierten Nase getroffen und brachte sie damit ziemlich auf die Palme. Später artete die Situation aus – die Österreicherin bezeichnete ihren Ex sogar als "größte Hure Deutschlands". Das bereut sie im Nachhinein aber nicht. "Ich würde jederzeit wieder so reagieren, ich habe ja meine Gründe!", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL / Seapoint Michelle und Gigi bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

RTL / Seapoint Michelle Daniaux und Gigi Birofio bei "Prominent getrennt"

