Machine Gun Kelly (31) wollte seinen Kritikern die Macht nehmen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Musiker sein sechstes Album. Dieses kündigte er bereits vergangenes Jahr an und ließ sich den geplanten Albumnamen auf seinen Unterarm tätowieren. Doch anstelle des Titels "Born with horns" nannte der Künstler seine neue Platte dann letztendlich "Mainstream Sellout". Nun verriet MGK, warum er sich in letzter Minute dann doch für einen anderen Titel entschieden hat.

In Anwesenheit von Promiflash beim Universal-Music-Albumlistening erzählte der 31-Jährige, dass er mit dem neuen Albumtitel seinen Hatern den Wind aus den Segeln nehmen wollte. "Ich habe mitbekommen, was die anderen über mich gesagt haben, sowas wie 'Scheiß auf den Kerl' und dass sie meinten 'Der Kerl kann keinen Punkrock machen, weil er bei MTV und in Klatschzeitungen zu sehen ist'", erinnerte sich der Musiker. Daher habe er beschlossen, einen Titel für sein Album zu wählen, der in zwei Wörtern beschreibt, wie die anderen anscheinend über ihn denken.

"Das nimmt denen allen die Macht, denn wie wollen sie mich jetzt nennen, wenn ich mich ja bereits selbst so genannt habe? Jetzt müssen sie erstmal etwas Neues finden", äußerte der "Bad Things"-Interpret. Nun könne ihn vorerst keiner mehr als Musiker oder seine Glaubwürdigkeit infrage stellen.

Instagram / travisbarker Machine Gun Kelly und Travis Barker im August 2021

Getty Images Machine Gun Kelly bei der Berlinale 2022

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

