Der Schock sitzt Cathy Hummels (34) noch immer etwas in den Knochen! Vor wenigen Monaten erlebte die Influencerin einen regelrechten Albtraum. In Thailand stand sie für Kampf der Realitystars vor der Kamera. Kurz vor ihrer Heimreise wurde die Moderatorin Opfer eines schlimmen Überfalls. Mittlerweile gehe es ihr wieder gut – doch sie werde von diesem Vorfall immer eine kleine Narbe mit sich tragen. Mit ihrem Sohn Ludwig (4) sprach Cathy über diese schreckliche Erfahrung!

Im Interview mit Bild verriet die Frau von Mats Hummels (33) nun, wie Ludwig mit dem Ganzen umgegangen sei. Nach dem Überfall habe der Vierjährige gemerkt, dass mit seiner Mama etwas nicht stimmte. "Mein Sohn hat gemerkt, dass ich nicht mehr so gut laufen kann und dass ich traurig bin", offenbarte Cathy. Sie habe daraufhin überlegt, wie sie ihrem Kind von dem Überfall erzählen könnte. "Ich habe einfach versucht, ihm das spielerisch näherzubringen. Das konnte er dann auch akzeptieren", machte die TV-Moderatorin deutlich.

Mittlerweile sieht die 34-Jährige aber vor allem das Positive an der Situation, wie sie vor einigen Tagen gegenüber Promiflash betonte: "Für mich ist das einfach eine Erinnerung an Dankbarkeit, dass es für mich noch nicht an der Zeit war zu gehen, sondern dass ich eben noch da bin."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

