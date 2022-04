Brooklyn Beckham (23) kann offenbar über sich selbst lachen! Der Sohn von David Beckham (46) schreitet in wenigen Tagen vor den Traualtar: Am 9. April heiratet der Beau seine Verlobte Nicola Peltz (27). Vor diesem besonderen Anlass gaben die beiden ein süßes Pärchen-Interview, bei dem sie das ein oder andere Beziehungsdetail verrieten. In diesem Zuge enthüllte Brooklyn auch, was sein peinlichstes Erlebnis aller Zeiten war!

Im Interview mit Vogue plauderte Brooklyn aus, was der unangenehmste Moment in seinem ganzen Leben war. "Es ist mir egal, ich verstecke nichts", kündigte der 23-Jährige an. Er habe in seiner Schulzeit einmal laut vorlesen müssen – dabei habe jemand ruckartig an seinem Stuhl gezogen, was eine körperliche Reaktion bei dem Hottie hervorrief. "Ich musste pupsen und es hallte durch die ganze Schulklasse", lachte Nicolas Ehemann in spe und fasste zusammen: "Ja, das war peinlich."

Erst vor wenigen Monaten erzählte Brooklyn, dass ihm auch beim Heiratsantrag ein peinliches Malheur unterlaufen war. Zu dem besonderen Anlass habe er ein romantisches Ambiente geschaffen – dazu gehört natürlich auch eine Flasche Wein. Die bereitete dem Briten aber wohl Probleme: "Ich konnte den Wein nicht öffnen, was wirklich peinlich war!", erzählte er bei "Today".

Anzeige

Getty Images Brooklyn und David Beckham

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de